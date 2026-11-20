Elektrikli araç yangınlarına müdahalede kullanılan özel yangın battaniyeleri, Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) aracılığıyla İtfaiye Müdürlüğü’ne bağışlandı.

POLVAK’tan yapılan açıklamaya göre, Toyota Ercantan tarafından İtfaiye Müdürlüğü’nün teknik donanımına katkı sağlamak amacıyla bağışlanan yangın battaniyeleri, POLVAK Genel Müdürü Hamit Soybir tarafından teslim alındı. Bağış dolayısıyla Toyota Ercantan’a teşekkür plaketi de takdim edildi.

POLVAK Genel Müdürü Hamit Soybir, bağışa ilişkin değerlendirmesinde, kamu güvenliğinin güçlendirilmesinde özel sektör desteği ve kurumlar arası dayanışmanın önemine işaret etti.

Vakfın temel hedefinin Polis Teşkilatı ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarına katkı sağlamak olduğunu belirten Soybir, teknolojik gelişmelerle birlikte güvenlik ve acil müdahale alanlarında yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını kaydetti.

Elektrikli araçların yaygınlaşmasının yangınlara müdahalede yeni ekipman ve yöntemlerin kullanılmasını gerekli kıldığını ifade eden Soybir, bağışlanan özel yangın battaniyelerinin İtfaiye Müdürlüğü’nün teknik donanımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının diğer kuruluşlara da örnek olmasını temenni eden Soybir, “Toplumumuzun huzuru ve güvenliği için gece gündüz görev yapan personelimizin daha güçlü teknik imkânlara sahip olması hepimizin ortak sorumluluğudur. Güvenli bir toplum, ortak sorumluluk ve güçlü dayanışmayla mümkündür” ifadelerini kullandı.