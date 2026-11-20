Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), çocukların korunması ve haklarının güvence altına alınması için somut adım çağrısı yaptı.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Erdem Beyoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, çocuk polisi birimi, çocuklara uygun adalet sistemi, güvenli okullar ve kesintisiz özel eğitim talep etti.

Bu yılki 20 Kasım temasının “Benim Günüm, Benim Haklarım, Benim Geleceğim” olduğunu belirten Beyoğlu, çocukların sorunlarının dinlenmesi, ihtiyaçlarının görülmesi ve çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların geleceğinin bugün kendilerine sunulan yaşam koşullarıyla şekillendiğini ifade eden Beyoğlu, çocukların korunmasına yönelik önemli adımlar atılması gerektiğine işaret etti.

“Çocukların korunması, polisle ilk karşılaştıkları andan başlamalı”

Çocuklarla çalışacak uzmanlaşmış bir çocuk polisi biriminin bulunmamasını ülke için bir eksiklik olarak değerlendiren Beyoğlu, “Çocukların korunması, polisle ilk karşılaştıkları andan başlamalıdır” diyerek, şiddete uğrayan veya suça sürüklenen çocukların pedagojik eğitim almış görevlilerle karşılaşması gerektiğini belirtti.

Çocuklara özgü, uzmanlaşmış bir mahkeme yapısına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Beyoğlu, çocukların yetişkinlerden ayrı tutulacağı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin de oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Beyoğlu, çocukların yalnızca cezalandırılmasıyla sorunların çözülemeyeceğini, suça sürüklenmelerine neden olan koşulların anlaşılması ve topluma yeniden kazandırılmaları için destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

“Çocukların hayatı, yetişkinlerin anlaşmasını bekleyemez”

Uzayan ve çekişmeli boşanma davalarının çocukların güven duygusunu olumsuz etkileyebileceğini belirten Beyoğlu, “Çocukların hayatı, yetişkinlerin anlaşmasını bekleyemez.” diyerek, boşanma ve velayet süreçlerinde çocukların ihtiyaçlarına öncelik verilmesi, kararların gecikmeden alınması ve ailelere destek sağlanması gerektiğini ifade etti.

“Öğrenme eksikleri giderilmeden sınıf geçilmesi kaygı verici”

Eğitimdeki sorunlara da değinen Beyoğlu, öğrencilerin öğrenme eksikleri giderilmeden yalnızca yıllık not ortalaması "5" olduğu için üst sınıfa geçirilmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.

“Türkçe veya matematik gibi ana derslerde zorlanan bir çocuğun müzik, beden gibi derslerden aldığı yüksek notlarla sınıfını geçmesi, zorlandığı konuları öğrendiği anlamına gelmiyor.” diyen Beyoğlu, bu durumun öğrencilerin sonraki sınıflarda daha fazla güçlük yaşamasına neden olabileceğini ifade etti.

“Bu güçlüklerin çocukların derslerden uzaklaşmasına, kendilerini yetersiz hissetmesine ve okulda davranış sorunlarının artmasına zemin hazırlayabileceğinden endişe ediyoruz.” ifadelerini kullanan Beyoğlu, öğrenme eksikliklerinin giderilmemesi ve öğretmenlerin yeterince desteklenmemesinin akran zorbalığını önlemeyi zorlaştırabileceğini ve zorbalığın artmasına katkıda bulunabileceğini belirtti.

Akran zorbalığının birçok nedeni olduğuna işaret eden Beyoğlu, okullarda rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin desteklenmesi ve ailelerle iş birliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Beyoğlu, hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık yapan çocukların desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Çocukların destek ihtiyacı okul takvimine göre sona ermiyor”

Özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların sorunlarına da değinen Beyoğlu, devletin şubat ve yaz tatillerinde özel eğitime ara vermesini eleştirerek, “Çocukların destek ihtiyacı okul takvimine göre sona ermiyor.” dedi.

Ailelerin tatil dönemlerinde yalnız bırakılmaması gerektiğini belirten Beyoğlu, her çocuğun ihtiyacına uygun, tam gün ve yıl boyunca devam eden eğitim ve destek hizmetlerine erişiminin sağlanmasını istedi.