“Bu bir bekleyiş değil, memleket nöbeti”
El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Mağusa Limanı’nda sürdürdükleri eylemin 7. gününde olduklarını belirterek, AKSA’ya tanınan imtiyazlarla ülkeye getirilen makinelerin limandan çıkarılmasına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.
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Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Mağusa Limanı’nda sürdürdüğü eylemin 7. gününde de limandaki bekleyişine devam ediyor.
EL-SEN Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter Hüseyin Peksever, eylemin yalnızca bir protesto olmadığını, ülkenin enerji geleceğine, kamusal değerlere ve gelecek nesillere sahip çıkma mücadelesi olduğunu kaydetti.
Bakanlar Kurulu'nun kamu yararını gözetmeden yabancı sermayeli AKSA'ya tanıdığı imtiyazlarla ülkeye getirilen makinelerin limandan çıkarılmasına karşı mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Peksever, yedinci günde de Mağusa Limanı'nda olduklarını vurguladı.
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