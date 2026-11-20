Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Mağusa Limanı’nda sürdürdüğü eylemin 7. gününde de limandaki bekleyişine devam ediyor.

EL-SEN Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter Hüseyin Peksever, eylemin yalnızca bir protesto olmadığını, ülkenin enerji geleceğine, kamusal değerlere ve gelecek nesillere sahip çıkma mücadelesi olduğunu kaydetti.

Bakanlar Kurulu'nun kamu yararını gözetmeden yabancı sermayeli AKSA'ya tanıdığı imtiyazlarla ülkeye getirilen makinelerin limandan çıkarılmasına karşı mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Peksever, yedinci günde de Mağusa Limanı'nda olduklarını vurguladı.