KTAMS Başkanı Serman Yiğit, 6 Aralık genel seçimlerinin ardından kurulacak yeni hükümetin çalışma yaşamında uzun süredir çözüm bekleyen sorunlara yönelik somut adımlar atması gerektiğini belirterek, çalışanların temel hak ve taleplerinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Çalışanlar arasında ücret adaletsizliği, emeklilik maaşlarının yetersizliği, İhtiyat Sandığı primleri ile vardiya ve rotasyon sistemindeki mağduriyetlere dikkat çeken Yiğit, yeni hükümet döneminde bu sorunların çözümü için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

“Eşit işe eşit ücret”

Kamuoyunda “Göç Yasası” olarak bilinen 47/2010 sayılı Yasa ile 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında uygulanan barem tabloları arasındaki farklılıkların kamu çalışanları arasında ciddi bir ücret adaletsizliği yarattığını belirten Yiğit, “Aynı barem ve görevlerde çalışanlar arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesi ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

“Emeklilik maaşları sefalet ücretine dönüşecek”

Özel sektör ve kamu hizmetinde 2008 yılı sonrasında tek sosyal güvenlik yasası kapsamında çalışmaya başlayanların emeklilik döneminde karşılaşacağı sorunlara da işaret eden Yiğit, mevcut pro-rata emeklilik uygulamasının gelecekte ciddi mağduriyetler yaratacağını söyledi.

Yiğit, “Mevcut sistemdeki pro-rata emeklilik uygulaması nedeniyle gelecekte alacakları emekli maaşlarının insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmekten uzak, sefalet ücreti haline gelmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve Sosyal Güvenlik Fonu'nun aktüeryal dengesinin gözetilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, emeklilik menfaatlerinin iyileştirilmesi için yeni hükümet döneminde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

“Birikimler enflasyon karşısında korunmalı”

İhtiyat Sandığı primlerine de değinen Yiğit, çalışanların büyük çoğunluğu için iştirakçi ve işveren tarafından yüzde 4'er oranında prim yatırıldığını anımsattı.

Çalışanların emeklilik dönemindeki ekonomik güvencelerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Yiğit, “Hem iştirakçi hem de işveren prim oranlarının yükseltilmesi ve İhtiyat Sandığı birikimlerinin enflasyon karşısında reel değerini koruyacak bir sistemin oluşturulması gerekmektedir” dedi.

Vardiya ve rotasyon mağduriyetleri

Vardiya ve rotasyon usulü çalışan kamu görevlilerinin yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Yiğit, gece gündüz demeden büyük özveriyle kamu hizmeti yürüten çalışanların haklarının teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yiğit, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Vardiya, Rotasyon veya Düzensiz Mesaide Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü'nde değişiklik yapılması için yeni hükümet döneminde de mücadele edeceklerini kaydetti.

Yeni hükümetten beklentilerinin çalışma yaşamındaki sorunları ertelemek yerine çözüm üretmesi olduğunu belirten Yiğit, “Çalışanlar arasında ücret adaletinin sağlanması, emeklilikte insanca yaşam hakkının güvence altına alınması ve çalışanların birikimlerinin korunması birer lütuf değil, sosyal devlet anlayışının ve emeğe saygının gereğidir” dedi.

Yiğit, “Hangi hükümet görevde olursa olsun, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması, geliştirilmesi ve çalışma yaşamında adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.