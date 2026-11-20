Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Başbakan Ünal Üstel’i TV canlı yayınına davet ederek bedelli askerlik konusunda gerçek olmadığını iddia ettiği vaatlerin altını doldurmaya ve karşılıklı olarak tartışmaya davet etti.

HP lideri Özersay tarafından yapılan açıklamada “gelsin canlı yayında Halkımızın huzurunda karşıma çıksın Ünal bey. Bakalım bedelli askerlik konusunda askerlik çağındaki gençlere sırf oylarını almak için boş umut verip geleceklerine dair planlarını ertelemelerine vicdanı nasıl el verir bize açıklasın” dedi.

Özersay “Bu vaadin tutar yanı var mı, yok mu vatandaşlarımız bizi canlı yayında izlesinler ve kendileri karar versinler. Bu memleket sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.