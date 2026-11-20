Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 2007 yılında yapımına başlanan ve uzun süre yarım ve atıl durumda kalan Kültür Sanat Merkezi’nin başkente ve ülkeye kazandırılması için ihale sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapım çalışmaları başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ihaleyi kazanan Kamacıoğlu Şirketler Grubu Direktörü Ali Kamacıoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat ekibinin katılımıyla binada incelemelerde bulunuldu.

Proje direktörleri tarafından gerçekleştirilen sunumda, Eylül ayında başlayan yapım süreci ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.

6,361 metrekare toplam alan, 6 blok, 2 salon, açık amfi ve meydan

6,361 metrekare ve 6 bloktan oluşacak merkezde 465 kişilik büyük salon, 178 kişilik küçük salon; çağdaş sahne teknolojileri, akustik altyapısı ve hareketli orkestra platformuyla farklı ölçekte ve türde yapımlara ev sahipliği yapacak. Merkezde üretimden eğitime, hafızadan performansa kadar kültür-sanat yaşamının farklı alanlarında gerçekleştirilecek çalışmalar yanında tiyatro müzesi de oluşturulacak. Binanın önünde ise bir meydan, 240 kişilik açık amfi, kafe ve sergi alanları yer alacak.