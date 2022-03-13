TDP’de yeni Başkan Mine Atlı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 1. Olağanüstü Kurultayı sonrasında Cemal Özyiğit’in istifası ile boşalan genel başkanlık görevine avukat Mine Atlı seçildi.

Kurultaya Mine Atlı ile birlikte aday olan Doğa Yalçın, yarıştan çekildiğini duyurdu.

Mine Atlı, TDP 1. Olağanüstü Kurultayı‘nda yaptığı konuşmasında, barış ve federasyon vurgusu yaptı, herkesi mücadeleye çağırdı.

Mine Atlı, Elçiliğin seçim karargahına döndüğü, insanların ekmekleriyle tehdit edildiği ve iradeye pervasız müdahalelerin olduğu bir süreçte, müzakere masasındaki kişiye ‘kukla’ tanımının yakıştığını söyledi.

TDP’nin yeni Genel Başkanı şunları söyledi:

“BARIŞ. Çözüm. Federasyon. Tek yurt, tek vatan. Bu sözlerden vaz geçtiğimiz, bu hedeften uzaklaştığımız bir siyasi yol olamaz. Nihayi hedefimiz iki toplumlu iki bölgeli federal bir Kıbrıs’tır.”