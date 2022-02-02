TDP’de Genel Sekreter ve 8 MYK üyesi istifa etti

Erken seçim sonrasında baraj altında kalan TDP’de Genel Başkan Cemal Özyiğit’in istifası ile başlayan süreç ilerledi.

Dün akşam toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında Genel Sekreter Halil Hızal’ın yanı sıra, aralarında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eski milletvekili Zeki Çeler’in de bulunduğu 8 MYK üyesi istifa etti.

Parti Meclisi’nin bu istifaları kabul ettiği öğrenildi.

4 Şubat’ta TDP Parti Meclisi’nin yeniden toplanarak hem Merkez Yönetim Kurulu üyeleri hem de yeni Genel Sekreteri seçeceği de belirtildi.

Ardından yeni seçilen genel sekreterin partiyi kurultaya taşıyacağı ifade edildi.

Dünkü PM toplantısında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın önümüzdeki dönemde aday olmayacağı yönünde bilgi verdiği iddia edildi, Harmancı bu iddialarla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapmadı.

TDP Genel Sekreteri Hızal görevinden istifa etti