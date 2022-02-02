TDP Genel Sekreteri Hızal görevinden istifa etti

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, 3 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini ve siyasi hayatını da sonlandırdığını duyurdu.

Hızal'ın paylaşımı şöyle

"3 yıldır devam eden TDP Genel Sekreterliğinden istifa ettim. Siyaset hayatımı bu andan itibaren sonlandırıyorum. Doğruları söylemeye çalıştım. Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı. Başaramadım. Üzgün ve kırgın değilim. Bundan sonra en iyi bildiğim mesleğimi yapmaya devam edeceğim. Ertelediğim dünya turuna gideceğim. İnsan yolculuktur. Hoşçakalın."