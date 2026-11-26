Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Hüseyin Paşa ve TDP Parti Meclisi üyesi Arda Çeliker 4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete ilişkin kişisel sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Akıncı, partinin genç adaylarına ve meclisteki varlığına yönelik destek mesajı verdi.

​Akıncı, misafirlerini "pırıl pırıl ve kalbi yurt sevgisiyle dolu üç genç insan" olarak tanımladı. 28 yaşındaki Lefkoşa milletvekili adayı Paşa'nın yaşına özel bir parantez açan Akıncı, kendi siyasi geçmişine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

​"28 yaş benim siyasal yaşamım açısından önemli bir dönüm noktasıydı. O yaşımda Lefkoşa belediye başkanlığına seçilmiştim. TDP listelerinde Hüseyin ve onun gibi çok değerli, donanımlı gençlerimiz olduğunu görmek çok sevindirici."

​Partinin içinde bulunduğu şartlara da değinen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adayların zor koşullarda büyük bir mücadele yürüttüğünü vurguladı. Adaylara başarı dileklerini ileten Akıncı, "Tüm desteğim kendileriyle. TDP’nin mecliste olması iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.