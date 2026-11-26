Lefkoşa'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, kadına şiddete karşı önleyici ve etkili politikalar ile önlemlerin hayata geçirilmesi talep edildi.

Yürüyüşü organize eden 25 Kasım Organizasyon Komitesi örgütleri, dayanışma çağrısı yaparak, hiçbir kadının korkuyla yaşamaması ve şiddet yüzünden hayattan koparılmaması gerektiğini vurguladı.

Örgütler, kadının yaşam biçimine, kıyafetine, söz hakkına ve bedenine müdahale eden her tutumun, şiddetin ilk adımı olduğunu belirtti.

Etkinlik kadın cinayeti kurbanlarının isimleri okunarak başladı. Örgütler daha sonra, Mor Çember’in bulunduğu Kemal Şemiler Caddesi’nden, Cumhuriyet Meclisi önüne yürüdü.

Yürüyüşün ardından Kuir Kıbrıs temsilcisi Meryem Tarkan bir konuşma yaptı ve Baraka Kültür Merkezi’nden İncilay Gök ortak basın bildirisini okudu. Yürüyüşte ayrıca kadına yönelik şiddeti protesto eden döviz ve pankartlar taşındı.

Kuir Kıbrıs temsilcisi Meryem Tarkan:

“Şiddete alışmayacağız”

Meclis önünde konuşma yapan Kuir Kıbrıs temsilcisi Meryem Tarkan, yürüyüşün “yaşam hakkı elinden alınan, sesi susturulan ve şiddete maruz bırakılan tüm kadınlar ” ile kaybedilenleri unutmamak, hayatta olanları yalnız bırakmamak ve özgür bir gelecek için yapıldığını belirtti.

25 Kasım’ın, Dominik Cumhuriyeti’nde mücadeleleri nedeniyle katledilen Mirabal kardeşlerin anısına, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan Tarkan, Mirabal kardeşlerin susturulmak istenen seslerinin, bugün dünyanın her yanında yükselen mücadeleye dönüştüğünü söyledi.

Hiçbir kadının korkuyla yaşamaması ve şiddet yüzünden hayattan koparılmaması gerektiğini dile getiren Tarkan, “Şiddete alışmayacağız, sessiz kalmayacağız, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

Baraka Kültür Merkezi temsilcisi İncilay Gök:

“Dayanışma içinde sesimize, sözümüze ve birbirimize sahip çıkıyoruz”

Baraka Kültür Merkezi temsilcisi İncilay Gök, 25 Kasım Organizasyon Komitesi adına, “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz” başlıklı ortak bildiriyi okuyarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, “dayanışma içinde sesimize, sözümüze ve birbirimize sahip çıkıyoruz.” dedi.

Ülkedeki durumun en çok kadınları etkilediğini ve şiddetin daha da derinleşmesine neden olduğunu söyleyen Gök, "Devletin sosyal politikalar alanından geri çektirildiği, yoksullaşmanın derinleştirildiği, dinsel gericiliğin ve toplumumuza yönelik sosyal mühendislik politikalarının sistematik şekilde empoze edildiği bu çarpık düzen, en başta biz kadınları çocukları, emekçileri ve LGBTİ+’ları hedef alıyor." dedi.

Düzenin, kadınları çocukları, emekçileri ve LGBTİ+’ları “hedef aldığını” savunan Gök, sendikasız ve güvencesiz çalışmaya; asgari ücrete mahkum edilen kadınların, tacize ve mobinge uğradığını; şiddet gördüğünü söyledi.

TOCED Yasası kapsamında Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri’nin verilerine göre, her yıl ortalama 800 kadının bu birime başvurduğunu söyleyen Gök, şiddet gören pek çok kadının da ekonomik sorunlar veya güvenlik endişesi gibi nedenlerle, şikayette bulunmadan aynı evde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Bu birimin kadına karşı şiddet vakalarında etkisiz kaldığını savunan Gök, korunma talep eden ve cevap alamayan kadınların mağdur olduğunu ifade etti. Gök, “Disiplin Tüzüğü” değişikliği konusunda da eleştirilerde bulunarak, kadınları kamusal alandan, iş yaşamından, eğitimden, siyasetten uzaklaştırmaya çalışan her söylem veya eylemin, şiddetin zeminini güçlendirdiğini vurguladı.

“Kadının yaşam biçimine, kıyafetine, söz hakkına, bedenine müdahale eden her tutum şiddetin ilk adımıdır”

Gericilik anlayışının; kadınları “namus” kavramının içine hapsederek denetlemeye çalıştığını söyleyen Gök, kadının yaşam biçimine, kıyafetine, söz hakkına, bedenine müdahale eden her tutumun, şiddetin ilk adımı olduğunu belirtti.

Şiddeti ortadan kaldırmak için cezalandırmanın yeterli olmadığını, şiddeti önleyici mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Gök, İstanbul Sözleşmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin, bu yönde önemli adımlar olduğunu söyleyerek, hükümetin bu yönde bir sistem kurma iradesinin olmadığını savundu.

Kadınların güvenliği ve hakları için kapsamlı ve etkili politikaların uygulanmasının önemine değinen Gök, şiddeti önlemeye yönelik ihtiyaçların karşılanması için bütçede gereken pay ayrılmadığını söyledi.

Gök, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden örgütlerin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için önerilerini de açıkladı.

Öneriler arasında, kamusal kreşler ve etüt merkezleri yanında nitelikli yaşlanmayı mümkün kılacak yaşlı bakım merkezleri, kamusal aşevleri ve çamaşırhaneler açılması ve kadına yönelik şiddet suçlarında uygulanacak teminat kurallarını ağırlaştıracak düzenlemeler yapılması yer alıyor. Tüm şüpheli kadın ölümlerine etkin şekilde tahkikat yapılması da talep edildi.

25 Kasım Organizasyon Komitesi şu örgütlerden oluşuyor:

“Alevi Kültür Merkezi, Anonim Gençlik, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BASIN-SEN, Belediye Emekçileri Sendikası, CTP Kadın Örgütü, ELSEN, GÜÇ-SEN, HAK-SEN, Kamu Çalışanları Birliği Sendikası (BİR-SEN), KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Maliye-Sen, MHD (Mülteci Hakları Derneği), Özgür ve Asi, TDP / TOCEK, YKP.”

Haber: Dervişe Çobancık

Fotoğraf: Erol Uysal