Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Bedesten’de düzenlenen “Söz Gençte – Sandığa Doğru” programına katılarak gençlerin istihdam, barınma, askerlik, eğitim, siyasete katılım ve Kıbrıs sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel hariç; kendi listeleri ile seçime giren diğer siyasi parti liderlerinin de katıldığı programda İncirli, “Hükümeti kuracak olan partinin genel başkanı olarak ne gençlere ne de topluma tutamayacağımız sözler vermedik. CTP hükümeti, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine verdiği bütün sözlerin arkasında olacak” dedi.

“Yeni dönemde bu güveni yeniden tesis edeceğiz ve gençlerimizi de geri çağıracağız”

Gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde kurabilmeleri için öncelikle güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten İncirli, dürüst yönetim, liyakat, girişimcilik ve barınma politikalarına dikkat çekti. İncirli, “Birinci işimiz, gençlerin bilgileriyle, kendi eğitimleriyle hiçbir torpile veya desteğe ihtiyaç duymadan hakkaniyetli bir şekilde iş kurabileceklerine ya da işe girebileceklerine inanacakları bir güveni sağlamaktır” dedi. Genç girişimcilerin düşük faizli ve uzun vadeli finansman modellerine erişiminin sağlanacağını belirten İncirli, sosyal konut, kira desteği ve kırsal bölgelerde üretime yönelik olanakların hakkaniyetli biçimde hayata geçirileceğini ifade etti.

“Gençlerimize sözümüzü seçim arifesinde değil yıllardır veriyoruz”

Askerlik reformuna ilişkin soruyu yanıtlayan İncirli, CTP’nin geçmişte yaptığı düzenlemeleri ve Meclis’e sunduğu önerileri hatırlattı. “Ünal Üstel, son 5 yılda bizim kendisine askerlikle ilgili önüne koyduğumuz bütün önerileri reddetti ve seçime birkaç hafta kala gençlerin karşısına çıktı” diyen İncirli, 2025 yılında bedelli askerlik ücretinin 8 asgari ücretten 5 asgari ücrete indirilmesi yönündeki önerilerinin ivediliğinin dahi kabul edilmediğini belirtti. İncirli, bedelli askerliğin her gencin erişebileceği bir yapıya kavuşturulması ve alternatif sivil hizmetin de düzenleme kapsamına alınması yönündeki hazırlıklarını anlattı.

“Stajyerlere ve çıraklara iş güvencesi, sigorta ve uygun ücret”

Stajyerlerin ve çırakların haklarına ilişkin düzenlemelerin Ortak Gelecek Programı’nda önemli bir yer tuttuğunu belirten İncirli, eğitim niteliğinin devlet tarafından denetleneceğini ve sürelerin önceden belirleneceğini ifade etti.

İncirli, “Çalışma yaşamında ve eğitimde gençlerin nitelikli, önceden belirlenmiş kurallarla, iş güvencesiyle birlikte ve uygun ücretlerle birlikte bu süreci geçirmelerini sağlayacağız” dedi.

“Gençler karar alma mekanizmalarında yer alacak”

Gençlerin ve kadınların siyasette temsiline değinen İncirli, CTP’nin genç milletvekillerine ve Meclis grubunun üçte birinin kadınlardan oluşmasına dikkat çekti. “Programımızda her bakanlık içerisinde bir gençlik birimi kurulması ve gençlerin de karar alma süreçlerine aktif katılmasını sağlayacak mekanizmalar yer alıyor” diyen İncirli, gençlik örgütlenmelerinin ortaya koyduğu politikaları hükümette hayata geçireceklerini belirtti.

“Bu çözümsüzlüğün maliyeti siyasidir, ekonomiktir ve sosyaldir”

Kıbrıs sorununa ilişkin soruyu “Adalet” diyerek yanıtlayan İncirli, mevcut statükonun özellikle gençler açısından ağır bir maliyeti bulunduğuna dikkat çekti. Siyasi eşitlik temelinde federal çözümü savunduklarını belirten İncirli, Cumhurbaşkanı’nın yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini, güven artırıcı önlemlerin ve Kıbrıs sorununun çözümünün bölgesel güven ve barış açısından da önemli olduğunu ifade etti.

“CTP hükümeti, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine verdiği bütün sözlerin arkasında olacak”

İncirli, programın sonunda gençlere şu sözlerle seslendi:

“Hükümeti kuracak olan partinin genel başkanı olarak ne gençlere ne de topluma tutamayacağımız sözler vermedik. Tutamayacağı sözleri veren, vaatleri ortaya koyan parti genel başkanı da bu akşam burada, gençlerin karşısında değil. Bunun altını çizmek istiyorum. CTP hükümeti, gençlere ve toplumun tüm kesimlerine verdiği bütün sözlerin arkasında olacak.”