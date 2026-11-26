“Söz Gençte – Sandığa Doğru: Genel Başkanlar Özel” programı, 24 Kasım Salı akşamı Lefkoşa Bedesten’de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Seçim öncesinde siyasi parti liderlerini gençlerle bir araya getiren program, çok sayıda medya kuruluşunun ortak canlı yayınıyla da izleyicilere ulaştı.

Etkinliğe Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu Nazlı, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel’e de davet yapılmış, ancak programının yoğunluğu nedeniyle katılamayacağı bildirilmiştir.

Buluşmanın gündemini gençler belirledi

Söz Gençte’nin internet sitesindeki formu dolduran yaklaşık 200 gencin öncelikleri ve soruları doğrultusunda belirlenen gündem, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri aracılığıyla siyasi parti liderlerine taşındı. Gençlerin ülkeden göçünden askerlik ve girişimciliğe, gençlerin karar alma süreçlerinde temsiline kadar öne çıkan konularda siyasi parti liderlerinin görüşleri, çözüm önerileri ve gelecek döneme ilişkin planları dinlendi.

Gençlerin sandığa giderken bilinçli tercihler yapabilmeleri amaçlandı

Hem Bedesten’de hem de ortak canlı yayında programı takip eden gençler, siyasi parti liderlerinin aynı sorulara verdikleri yanıtları dinleme ve karşılaştırma imkânı buldu. Buluşmayla gençlerin, kendilerini doğrudan ilgilendiren konularda siyasi partilerin politikalarını ve çözüm önerilerini değerlendirebilmelerine ve sandığa giderken bilinçli tercihler yapabilmelerine katkı sağlanması amaçlandı.

Sekiz sivil toplum örgütünden ortak organizasyon

Gazimağusa’da gençlerin önceliklerinin, Mehmetçik’te ise kırsalda genç olmanın ele alındığı önceki Söz Gençte buluşmalarının ardından düzenlenen etkinlik; Bağımsız Gençlik Derneği, Dijital Kültür Derneği, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, HASDER Gençlik Kulübü, Kıbrıs Türk Genç Hekimler Derneği, Kıbrıs Türk Öğrenci Organizasyonu Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ve Mağusa Gençlik Merkezi Derneği tarafından, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Söz Gençte organizasyon ekibinden teşekkür

Söz Gençte organizasyon ekibi; sorularını ve önceliklerini paylaşan gençlere, davete katılan siyasi parti liderlerine, Bedesten’i dolduran tüm katılımcılara ve ekranları başından programı takip eden izleyicilere teşekkür etti. Organizasyon ekibi ayrıca, iş birliği ve katkılarından dolayı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ne, programın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ortak canlı yayına katılan tüm medya kuruluşlarına, basın emekçilerine, etkinliği destekleyen sponsorlara, organizasyonda yer alan sivil toplum örgütlerine ve haftalar boyunca özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.