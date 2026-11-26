Girne Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Gastro Show Girne, 28 Kasım Cumartesi günü 10:00-18:00 saatleri arasında Girne’nin tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Bandabulya Girne’de “Kıbrıs’ın Otantik Mutfağı: Hellim” temasıyla gerçekleştirilecek. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını yeniden açacak olan Bandabulya Girne Gastronomi ve Kültür Evi, ‘4. Gastro Show’ ile yeni döneminin ilk resmi etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Geleneksel Kıbrıs mutfağının yaşayan buluşması

Geleneksel Kıbrıs mutfağını tanıtmak, unutulmaya yüz tutmuş yerel lezzetleri yaşatmak ve kentte gastro-turizmini geliştirmek amacıyla Girne Belediyesi tarafından düzenlenen Gastro Show Girne, ilk kez gerçekleştirildiği 2022’den bu yana gördüğü yoğun ilgiyle her yıl merakla beklenen bir gastronomi geleneğine dönüştü. Son yıllarda kentin en büyük kültür buluşmalarından biri olarak düzenlenen organizasyonda, unutulmaya yüz tutmuş otantik lezzetler gelecek nesillere aktarılıyor, yerel üreticilerin ve kadın girişimcilerin hazırladığı geleneksel yemekler canlı gösteri ve tadımlarla sunuluyor. Ziyaretçiler, Kıbrıs’a özgü otantik lezzetlerin ve gurme artizan ürünlerin tadına bakarken şeflerin ve gastronomi uzmanlarının söyleşilerine konuk oluyor, halk dansları ve müzik dinletileriyle dolu coşkulu bir günün keyfini çıkarıyor.

Hellim temasıyla dolu dolu bir program

Bu yıl “Kıbrıs’ın Otantik Mutfağı: Hellim” temasıyla gerçekleştirilecek 4. Gastro Show Girne’de, hellim hem sofraların hem de programın merkezinde yer alacak. Saat 10:00’da stantların açılmasıyla başlayacak etkinlikte, gün boyu kurulacak demo mutfakta hellim üretiminin tüm aşamaları canlı olarak gösterilecek; ziyaretçiler nor böreği, hellim böreği, avgalio böreği, hellimli zeytinli bitta ve pilavuna ile pirohunun hazırlanışına tanıklık edecek. Saat 12:00’de Zekai Altan’ın hazırladığı, Kıbrıs kültürü ile ilgili belgesel filmi izleyiciyle buluşacak. Saat 13:30’da Kemal Deveci’nin kaval dinletisiyle devam edecek programda, saat 14:00’te Girne Genç Sanatseverler Derneği halk dansları gösterisi sunacak. Saat 14:30’da ise Mustafa Şah ve Zekai Altan, Kıbrıs mutfak kültürünü konu alan kısa parodi, mani ve atışmalardan oluşan tiyatral gösterilerini sahneleyecek. Etkinlik, saat 15:00’te başlayacak Yağmur Özerem Trio’nun klasik ve folklorik canlı müzik performansıyla sürecek.

Kadın emeği ve yerel üretimle kente yeni bir soluk

Girne Belediyesi öncülüğünde, Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi ile Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirilen ‘Bandabulya Girne Gastronomi ve Kültür Evi’ Projesi, tarihi yapıyı Kıbrıs Türk mutfağının, yerel üretimin ve kadın emeğinin buluştuğu yaşayan bir gastronomi ve kültür merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Gastronomi mutfağı, yerel ürün ve el işi satış alanları ile etkinlik ve buluşma bölümleriyle donatılan yeni Bandabulya, Gastro Show ziyaretçilerini bu zengin imkânlarla ağırlayacak.

Girne Belediyesi’nin Gastro Show serisi, geleneksel gastronomik değerlerimizin yaşatılmasını, lokal üretimler yanında kadın girişimciliğinin desteklenmesini, yerli ürünlerin tüketminin teşvik edilmesini ve Kıbrıs mutfak kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Yerel halkın yanı sıra turistler ve bölgede yaşayan farklı topluluklar için de bir buluşma noktası olması hedeflenen etkinliğin, tarihi mekânın sunduğu atmosferle Girne tarihi kent merkezine ve bölge ekonomisine yeni bir hareketlilik kazandırması bekleniyor.