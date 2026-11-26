Gönyeli çemberi civarında yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisini yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gönyeli çemberi civarındaki Konce Sokak, Çayırova Sokak, Yabaneli Sokak, Irmak Sokak, Akdeniz Sokak ve civarına elektrik enerjisi verilemeyecek.