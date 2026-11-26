Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen filo jet faciası ile ilgili dava bugün de devam ediyor. Kazada yaşamını yitirenlerin acılı aileleri mahkeme önünde “müebbet istiyoruz” çağrısı yaptı.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesi mahkeme önünde toplanan aileler, kayıplarının fotoğraflarını göstererek, “Başka ailelerin de aynı acıları yaşamaması için adalet”, “katil filo” ve “Müebbet istiyoruz” şeklinde konuştu.

Acılı aileler ayrıca dünkü mahkeme sırasında zanlıların tavırlarını da eleştirdi.