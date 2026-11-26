Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı, 6 mürettebat ve Filo Denizcilik direktörü teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Bugünkü duruşmada ilk olarak Filo Denizcilik direktörü ve hissedarı A.Ö.’nün kefili dinlendi. Zanlı için bugüne kadar mahkemede dinlenen toplam 7 kefilden 6’sı, zanlının Filo Denizcilik’te direktörlük yaptığını bilmediğini söyledi.

Ardından savunma avukatının tanıkları mahkemede dinlenmeye başladı. Savunmanın ilk tanığı, Girne Kaza Mahkemesi Ceza Mukayyitliği’nde görevli Yeliz Gürçağ, tüm duruşma notlarını mahkemeye emare olarak sundu.

“Klasa haber verilmeden tamirat yapılabilir”

Savunmanın ikinci tanığı Bilirkişi Ahmet Nüvit Turan, su geçirmez kapıların sorumluluğunun kimde olduğu ve geminin baş bodoslama çıtasının gemi personeli tarafından tamir edilip edilemeyeceğine ilişkin hazırladığı raporu mahkemede anlattı.

Turan, geminin baş bodoslaması üzerindeki tamiratın gemi kaptanı ve mürettebat tarafından klas kuruluşuna haber verilmeden yapılabileceğini iddia etti.

Söz konusu parçanın geminin yapım aşamasında bulunmadığını ileri süren Turan, “Bu parça olmadan gemi okyanus bile aşar” dedi.

Mahkeme, savunma avukatının tanıklarını dinlemeye devam ediyor.