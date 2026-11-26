Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Genel Başkanı Üstel’in gündeme getirdiği koşulsuz bedelli askerlik söyleminin hem sorumsuzca hem de samimiyetsizce ortaya atılan bir seçim yalanı olduğunu söyledi. Özersay sadece uzmanların özlük hakkı sıkıntılarıyla ilgili beş yıldır adım atılmamış olmasının bu konudaki samimiyetsizliği de gösterdiğini belirten Özersay “ayrıca beş yılda defalarca çağrı yapıp sıkıştırmalarının sonucunda zar zor bedelli askerlik ücretini indirenlerin bu kadar yaşamsal bir düzenlemeyi yapabileceklerini beklemek ölü gözünden yaş beklemeye benzer” dedi. Özersay uzman askerlerin yıllardır çözüm bekleyen özlük hakları sorunlarına dikkat çekti.

Uzman askerlerin maaşlarında yaşanan düşüşler, kıdem tazminatlarının ödenmemesi ve 2011 sonrası uzmanların mağduriyetine değinen Özersay Üstel’in beş yıldır görevde olmasına rağmen seçim döneminde böyle bir düzenlemeyi gündeme getirmesinin seçim yatırımından başka bir şey olmadığına vurgu yaptı.

“Nöbet yerlerini nasıl dolduracaksınız?”

Düzenlemenin askeri personel ihtiyacı üzerindeki etkilerinin hesaplanmadığını savunan Özersay, “Nasıl adım atacaksın? Hesap kitap yok. Nasıl nöbet yerlerini dolduracaksın? Hesap kitap yok. Uzman asker mi alacaksın bunların yerine? Mesela üç bin kadar uzman asker alarak mı karşılayacaksın?” ifadelerini kullandı.

“Uzman askerler çok kötü koşullarda”

Uzman asker alımı için açılan münhallere yeterli başvuru yapılmadığını belirten Özersay, yeni münhaller açılırken mevcut personelin de çalışma koşulları nedeniyle ordudan istifa ettiğini ileri sürdü.

Uzman askerlerin ciddi özlük hakları sorunları yaşadığını vurgulayan Özersay, bu sorunlar çözülmeden bedelli askerlik düzenlemesinin gündeme getirilmesini eleştirerek, “Hal böyleyken nereden bahsediyorsun? Hangi mantıktan bahsediyorsun?” dedi.