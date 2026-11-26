Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, milletvekili adaylarıyla birlikte Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğini ziyaret etti. Birlik Başkanı Adil Onalt ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çeler, sektörün sorunlarını dinleyerek partisinin hayvancılık ve üretim politikalarını anlattı.

Çeler, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, adil teşvik sistemi, etkin denetim ve sürdürülebilir üretim modelinin önemine dikkat çekerek TDP’nin hükümette de muhalefette de üreticinin haklarını savunacağını vurguladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Pamuk ipliğine bağlı üretim yapmaktan yorulduk”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, hayvancılık arazilerinin yapılaşmaya açılmasını, arpa tedarikinde yaşanan sıkıntıları ve tarımsal desteklerin dağıtımındaki uygulamaları eleştirdi.

Görev süresi boyunca 16 bakanla çalıştığını belirten Onalt, yıllardır aynı sorunların konuşulduğunu, üreticilerin ise giderek ağırlaşan koşullarda faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

“Talebimiz para değil, sürdürülebilir üretim”

Onalt, üretim arazilerinin adil dağıtılması, genç üreticilerin desteklenmesi, damızlık hayvan yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Yeni hükümetin de aynı hataları yapması durumunda mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Onalt, bütün sektör paydaşlarının ortak bir masada buluşması çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Devlete olan güven şüpheye dönüşmüş”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, hayvancılık sektöründe yıllardır gerekli yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmediğini belirterek yaşanan sorunların devlete duyulan güveni de zedelediğini söyledi.

Yüksek et ve süt fiyatlarının sorumluluğunun üreticiye yüklenemeyeceğini vurgulayan Çeler, elektrik ve yem maliyetlerinin düşürülmesi, kaliteli yem tedariki ve etkin denetimin sağlanması gerektiğini kaydetti.

TDP’nin hayvancılık politikası: Planlı üretim, adil teşvik

Çeler, TDP’nin hayvancılık politikasının temelinde planlı ve sürdürülebilir üretimin bulunduğunu belirterek hayvan nüfusunun belirlenmesini, yerli yem üretiminin teşvik edilmesini, hayvancılık tesislerinin modernizasyonunu ve Avrupa Birliği standartlarına uyumun sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kamu kaynaklarının doğru kullanılması ve teşviklerin adil dağıtılması gerektiğini belirten Çeler, üretimin güçlenmesiyle vatandaşların sağlıklı gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşabileceğini söyledi.

“Bu dönem meclisin sigortası olacağız”

TDP’nin hükümette veya muhalefette olması fark etmeksizin üreticinin haklarını savunacağını belirten Çeler, gerektiğinde üreticilerle birlikte sokakta mücadele edeceklerini ve Mecliste onların sesi olacaklarını vurguladı.

Çeler, konuşmasını “Kavgaysa kavga edeceğiz, mücadeleyse mücadele edeceğiz” sözleriyle tamamladı.