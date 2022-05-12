TDP: Genel Başkanımız  Atlı, Tatar’ın şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı

TDP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın şikayeti üzerine Genel Başkan Mine Atlı’nın bugün saat 14.30'da polise ifade vereceğini duyurdu.

TDP’den yapılan duyuruda, konu ile ilgili basın açıklamasının daha sonra parti binasında yapılacağı da belirtildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından polise şikayet edildiği, Atlı’nın

dün telefonla aranarak polis müdürlüğüne çağrıldığı ancak hangi paylaşımı nedeniyle şikayet edildiğini henüz bilmediği de basına yansıdı.