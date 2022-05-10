Atlı'dan Tatar’a vatan hainliği çıkışı

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, Meclis'teki vekillere seslenerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı vatan hainliği ile suçlayabileceklerini ifade etti.

Atlı, Meclis'te Üye tam sayısının 3'de 2'sinin sağlanması durumunda Anayasa'da yer alan ilgili maddenin hayata geçebileceğini söyledi.

Atlı'nın açıklaması:

"KKTC Anayasası'nın 103. maddesi uyarınca Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanını vatan hainliğinden dolayı, üye tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği kararla suçlayabilir.

Üye tam sayısının 3'de 2'sine ciddi görev düşüyor. Ya istifa etsinler ya da meclisi etkili bir araç olarak kullanıp bu atama kuklayı vatan hainliği ile suçlasınlar.

Mine Atlı

TDP Genel Başkanı”