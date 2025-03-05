TDP: “Gece kulüplerinin izinleri ve ilgili yasa derhal iptal edilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Güner Ersen, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın 2018’de belediye sınırlarındaki tüm gece kulüplerini tek seferde kapatmasının herkese örnek olması gerektiğini belirtti, Zeki Çeler’in Çalışma Bakanlığı döneminde yapılan çalıştayı hatırlattı.

Ersen, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede bulunan bir gece kulübünde meydana gelen ve polisin “intihar” dediği kadın ölümüyle birlikte acı gerçeğin bir kez daha herkesin yüzüne vurulduğunu ifade ederek, “Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kadın ticareti’ vardır.” dedi.

“Bu ülkede bir kadın öldü, polisin yaptığı açıklamada olayın ‘intihar’ olması ne üzüntümüzü ne de öfkemizi azaltmadı, azaltmayacak.” diyen Ersen, 2018 yılında LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın tüm tehditlere rağmen belediye sınırları içindeki gece kulüplerinin, amaçlarına uygun çalışmadıkları sebebiyle çalışma izinlerini yenilemediğini, buna göz yummadığını ve tümünü tek seferde kapattığını belirtti.

Harmancı’nın bu tutumunun diğer belediyelere ve devlete örnek olmasını beklemenin yetersiz olacağını söyleyen Ersen, bunu sadece bir kadın ölümüyle hatırlamanın da asla yeterli olmayacağını ifade etti.

Ersen, “Bu durumun Kıbrıs Türk kimliği üzerine yapışan bir kara leke, bilerek buna ses çıkarmayan herkes bu insan ticaretine ortaktır. Sadece gece kulüpleriyle kalmayıp bu utanç yükseköğrenim, inşaat ve tarım gibi sektörlere de yayılmıştır.” ifadelerine yer verdi.

“Yasa yıllardır Meclis’te bekliyor”

Yıllardır Meclis’te bekleyen İnsan Ticareti Yasası’nın bir an önce geçmesi gerektiğine değinen Ersen, Zeki Çeler’in Çalışma Bakanı olduğu dörtlü hükümet döneminde yapılan çalıştayda; orta, kısa ve uzun vadeli hedeflerin de belirlendiğini hatırlattı.

Ersen, “Raporda belirtilen bütün hedeflerin bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz. Topluma para karşılığı insan satın almanın makul olduğu algısını yaratan gece kulüplerinin izinlerinin iptal edilmesi ve ilgili yasanın da iptali gerekmektedir. Bu minvalde de tüm gece kulüplerinin kapatılması elzemdir.” dedi.

Bir kadın ve bir Kıbrıslı olarak ülkesinin bunlarla anılması ve tanınmasından rahatsız olmayacak tek bir kişi tanımadığını vurgulayan Ersen, TDP olarak bu utancı Kıbrıs Türk kimliğinin üzerinden silmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Harmancı’nın 2018’de yasaları uygularken gösterdiği kararlılığın, kendilerine bugün de değerlerinin arkasında durmanın mümkün olduğunu hatırlattığını kaydeden Ersen, “Sosyal medya ile sesimizi duyurmanın en kolay yöntem olduğu günümüzde, herkesi sessiz kalmamaya ve ülkemizde ‘kadın ticareti vardır’ diyerek önce varlığını kabul etmeye, yok olması için birlikte daha çok çalışmaya çağırıyorum. Sessiz kalmayalım, bu utanca ortak olmayalım.” ifadelerini kullandı.