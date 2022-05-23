TDP Başkanı Atlı, teminata bağlandı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ilgili paylaşımı nedeniyle teminat duruşmasına çıkarıldı.

“Müfsit Yayın Yapmak ve Zemmedici malzeme yayınlama” suçlamasıyla teminat duruşmasına çıkarılan Atlı’nın KKTC vatandaşı bir kişinin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Polis, Atlı aleyhinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Özkan: Tatar’ın şikayeti üzerine soruşturma başladı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olguları aktardı.

Polis, “Müfsit Yayın Yapmak ve Zemmedici malzeme yayınlama” suçuyla methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlının sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 10 Mayıs 2022 tarihindeki paylaşımında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhinde hakaret içerikli yayın yapıp, Müfsit Yayın yapmakla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, ayrıca Ersin Tatar’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ve tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Esendağlı itiraz etti

Zanlının avukatı Hasan Esendağlı, müvekkilinin teminata bağlanmasına itiraz etti.

Mine Atlı da tanık olarak kürsüye çıktı.

Mine Atlı, ülkenin ifade özgürlüğünde daralma olduğunu, müvekkillerinin sosyal medyada paylaşacakları yazıları yayınlayıp yayınlama konusunda kendisine sorduğunu ve kendisinin de yazmalarını söylediğini anlattı.

Paylaşımının AİHM Sözleşmelerine göre ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunan Atlı, toplum üzerinde korku yaratılmak istendiğini söyledi.

Atlı, yargılanmaktan kaçmasının mümkün olmadığını belirtti.

“5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor”

Savcı Ahmet Özlemler, Atlı’nın yargılanmaktan kaçabileceğini savundu.

Özlemler, suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti ve Atlı’nın teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Avukat Hasan Esendağlı, tek taraflı tebliğ edilmiş ve ifade özgürlüğü kapsamında olan bu davayla ilgili teminata bağlanmaması gerektiğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.