“TC’deki soruşturmalar kapsamında alınan kararların ülkemizdeki bankaların faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi yok”

Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan kararların, ülkede kurulu bankaların faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını açıkladı.

Ülkedeki bankaların mali bünyesinin güçlü olduğunu ve tüm bankacılık hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaya devam ettiklerini kaydeden Merkez Bankası, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Merkez Bankası İdare Merkezi’nden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan kararların ülkedeki bankacılık faaliyetlerine olası etkilerine yönelik basında yer alan haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

“Ülkemizde kurulmuş bankalar, Merkez Bankası’nın gözetim ve denetimi altında faaliyet gösteriyor”

Yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan kararların, ülkede kurulu bankaların faaliyetleri ile doğrudan bir ilişkisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, ülkede kurulmuş bankaların, KKTC mevzuatı kapsamında, Merkez Bankası’nın gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterdiği kaydedildi.

“Bankalarımızın mali bünyesi son derece güçlü olup, tüm bankacılık hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaya devam etmektedirler.” denilen açıklamada, bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaç bulunmamakla birlikte, Merkez Bankası tarafından gerektiğinde bankalara her türlü destek sağlanacağı kaydedildi.

“Gelişmeler Bankamızca yakından takip ediliyor ve gerekli tedbirler alınıyor”

Açıklamada, Merkez Bankası’nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirleri aldığı da vurgulandı.