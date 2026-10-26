YDÜ’de bilimsel keşifleri yeni tedavilere dönüştürecek merkez kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi, Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşunu tamamladı. Temel bilimlerle klinik uygulamalar arasında köprü kuracak merkez; araştırmacılara proje geliştirmeden bilimsel yayına kadar kapsamlı destek sunarak yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi, sağlık alanındaki bilimsel araştırmaların niteliğini artırmak ve elde edilen bulguların klinik uygulamalara dönüşmesini hızlandırmak amacıyla Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi kurdu. Başta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olmak üzere sağlık alanında çalışmalar yürüten hekim, akademisyen ve araştırmacıları destekleyecek merkez, bilimsel fikirlerin yeni tanı ve tedavi yöntemlerine, sağlık teknolojilerine ve yenilikçi ürünlere dönüşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Araştırma süreçlerini tek çatı altında destekleyecek Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi; araştırma fikrinin geliştirilmesinden proje tasarımına, veri analizinden etik süreçlere, fon başvurularından bilimsel yayınlara kadar geniş bir alanda hizmet verecek. Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de yararlanabileceği merkez, farklı uzmanlık alanlarından araştırmacıları ortak projelerde buluşturarak disiplinler arası iş birliklerini güçlendirecek.

Bilimsel keşiflerden yeni tanı ve tedavi yöntemlerine...

Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi, temel bilimlerde elde edilen bulguların sağlık alanındaki somut ihtiyaçlarla buluşturulmasını sağlayacak. Tıp, eczacılık, sağlık bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanlarından araştırmacıların ortak çalışmalar yürütmesini teşvik edecek merkez, laboratuvar araştırmaları ile klinik uygulamalar arasındaki süreci güçlendirecek.

Özellikle hastalıkların tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözümler geliştirilmesini destekleyecek merkez, yeni araştırma projelerinin oluşturulmasına ve ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılmasına da katkı sağlayacak. Böylece bilimsel çalışmaların yalnızca akademik yayınlarla sınırlı kalmaması, hastaların yaşam kalitesini artırabilecek yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesine de zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Merkez, ulusal ve uluslararası araştırma ağlarıyla kurulacak iş birlikleri sayesinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretim kapasitesini ve araştırmalarının uluslararası etkisini güçlendirmeyi de hedefliyor. Genç araştırmacıların ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel projelere daha etkin katılımını desteklemek de merkezin öncelikleri arasında yer alıyor.

Merkezin başkanlığını Prof. Dr. Burçin Şanlıdağ üstlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi’nin başkanlığını Prof. Dr. Burçin Şanlıdağ üstlendi. Farklı uzmanlık alanlarından yedi ismin görev aldığı yönetim kurulunda Prof. Dr. Burçin Şanlıdağ, Prof. Dr. Umut Gazi, Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, Doç. Dr. Ayşe Baha, Doç. Dr. Özgür Tosun, Yrd. Doç. Dr. Özlem Önder ve Uzm. Dr. Gökhan Pehlivan yer alıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bilimsel keşifleri insan yaşamına dokunan yeniliklere dönüştürmek istiyoruz”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi’nin kuruluşunun, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştürme hedefinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Günsel, “Bir üniversitenin bilimsel gücü, ürettiği bilginin insan yaşamında yarattığı değişimle gerçek değerini bulur. Sağlık alanında yapılan bir keşfin yeni bir tedaviye, daha güvenilir bir tanı yöntemine veya hastaların yaşam kalitesini artıran bir teknolojiye dönüşmesi, bilimsel araştırmaların en değerli sonuçlarından biridir. Yakın Doğu Üniversitesi olarak bilimsel keşifleri insan yaşamına dokunan yeniliklere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin güçlü araştırma altyapısı ve sağlık alanındaki birikimine dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, “Hastanelerimiz, araştırma merkezlerimiz, laboratuvarlarımız ve farklı disiplinlerde çalışan akademisyenlerimizle önemli bir bilimsel birikime sahibiz. Kuruluşunu tamamladığımız Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi, bu birikimi ortak hedefler doğrultusunda daha etkin kullanmamızı sağlayacak. Araştırmacılarımızın önündeki engelleri azaltarak yeni fikirlerin geliştirilmesini, bilimsel çalışmaların hız kazanmasını ve ortaya çıkan sonuçların toplum sağlığına katkı sağlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bilimsel araştırmalarımızın niteliğini ve uluslararası etkisini daha da güçlendireceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi’nin araştırmacılara sunacağı kapsamlı desteğin, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

Sağlık alanındaki bilimsel gelişmelerin giderek daha fazla disiplinler arası iş birliğine dayandığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Günümüzde önemli bilimsel gelişmeler, farklı uzmanlık alanlarının bilgi ve deneyimlerini bir araya getiren araştırmalarla ortaya çıkıyor. Ancak güçlü bir araştırma fikrinin başarılı bir bilimsel çalışmaya dönüşebilmesi için doğru planlama, güvenilir veri, uygun yöntemler ve etik ilkelere dayalı bir araştırma süreci gerekiyor. Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi ile akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza bütün bu aşamalarda sistematik destek sunacağız” dedi.

Merkezin uluslararası araştırma projeleri açısından da yeni fırsatlar oluşturacağını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Araştırmacılarımızın uluslararası fon kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı, çok merkezli bilimsel çalışmalara katılımını artırmayı ve araştırmalarımızın yüksek nitelikli bilimsel yayınlarla sonuçlanmasını desteklemeyi amaçlıyoruz. Genç akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin araştırma süreçlerine daha etkin katılmalarını da önemsiyoruz. Hedefimiz yalnızca daha fazla bilimsel çalışma üretmek değil, bu çalışmaların niteliğini, uluslararası etkisini ve sağlık hizmetlerine katkısını da artırmaktır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Burçin Şanlıdağ: “Araştırma fikrinden klinik uygulamaya uzanan bütün süreçlerde bilim insanlarımızın yanında olacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi Klinik ve Translasyonel Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burçin Şanlıdağ, merkezin araştırmacıların bilimsel çalışmalarını daha etkin ve nitelikli biçimde yürütmelerini sağlayacak bir destek mekanizması olarak faaliyet göstereceğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilimsel bir araştırmanın başarısı, doğru sorunun sorulmasıyla başlar. Ancak iyi bir fikrin bilimsel sonuca ulaşabilmesi için araştırmanın doğru tasarlanması, uygun yöntemlerin belirlenmesi, verilerin güvenilir biçimde analiz edilmesi ve sonuçların bilim dünyasıyla paylaşılması gerekir. Merkezimizde araştırmacılarımıza bu süreçlerin tamamında destek sunacağız. Böylece hekimlerimizin, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bilimsel fikirlerini daha güçlü projelere dönüştürmelerini kolaylaştıracağız” dedi.

Translasyonel araştırmaların temel amacının laboratuvarda elde edilen bilimsel bulgularla klinik ihtiyaçlar arasındaki mesafeyi azaltmak olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Hekimlerimizin hastalarıyla ilgilenirken karşılaştıkları sorunlar, yeni bilimsel araştırmalar için çok değerli başlangıç noktaları oluşturuyor. Bu sorunları temel bilimler, mühendislik ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimiyle ele aldığımızda yeni tanı ve tedavi yaklaşımları geliştirmek mümkün hale geliyor. Merkezimiz, farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek bu ihtiyaçlara ortak çözümler üretmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Merkezin uzun vadeli hedeflerine de değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Ulusal ve uluslararası araştırma iş birliklerini geliştirmeyi, çok merkezli çalışmaları teşvik etmeyi ve yeni bilimsel veri, yöntem ve ürünlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. En önemli önceliğimiz, araştırmacılarımızın bilimsel üretim süreçlerini kolaylaştırırken elde edilen bilginin hastalar ve toplum için somut faydaya dönüşmesini desteklemektir” dedi.