Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayında yaşananların sıradan bir parti içi tartışma olmadığını, demokratik düzeni, hukukun üstünlüğünü ve siyaset kurumunun itibarını ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Kurultay sürecini dikkatle izlediğini belirten Akansoy, yıllardır ülkeye “ben yaparım, olur” anlayışını dayatanların kendi partilerinde dahi demokratik bir süreci işletebilmekten aciz olduklarını söyledi.

“Sandıklar neden hâlâ sayılmadı?”

Demokrasinin kişilerin veya siyasi yapıların çıkarlarına göre işletilemeyeceğini vurgulayan Akansoy, sandığın ancak seçmenin iradesi eksiksiz biçimde ortaya çıkarıldığında anlam taşıdığını kaydetti.

Kurultay sürecinin Ankara’ya taşındığı yönündeki iddiaların da kamuoyunda ciddi soru işaretleri yarattığını belirten Akansoy, Kıbrıs Türk halkının siyasi iradesinin kapalı kapılar ardındaki hesaplarla değil, halkın ve üyelerin özgür iradesiyle şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Akansoy, “Bunca itiraz, bunca belirsizlik ve bunca soru işareti varken sandıklar neden hâlâ sayılmamıştır? Açıkça ortaya konulması gereken bir sonuç neden belirsizlik içinde tutulmaktadır? Kim, neden çekinmektedir?” sorularını yöneltti.

Şeffaflık çağrısı

Sandıkların sayılmaması ve belirsizliğin sürdürülmesinin şaibe kuşkularını artırdığını savunan Akansoy, bu kuşkuların giderilmesi için yalnızca açıklama yapılmasının yeterli olmadığını, sürecin açık, şeffaf ve denetlenebilir biçimde tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Hiçbir siyasi çıkarın seçmenin iradesinin üzerinde olamayacağını vurgulayan Akansoy, parti içi yarışlarda hukukun ve şeffaflığın askıya alınmasının siyasi meşruiyeti zedeleyeceğini belirtti.

Akansoy, çözümün belirsizliği derinleştirmek değil, seçmenin iradesini eksiksiz biçimde ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.