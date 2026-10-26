“Parti içi demokrasi, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesine saygı siyasi yaşamın vazgeçilmez ilkeleridir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, parti içi demokrasi, hukukun üstünlüğü ve halkın iradesine saygının siyasi yaşamın vazgeçilmez ilkeleri olduğunu kaydetti.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin aday belirleme kurultayında yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, “Ortaya çıkan tabloyu yalnızca bir partinin iç meselesi olarak görmüyoruz. Yıllardır ülkeyi yöneten anlayışın, bugün kendi üyelerinin iradesine ilişkin böylesine ciddi tartışmalarla karşı karşıya kalması hepimiz açısından düşündürücüdür.” dedi.

Benzer tartışmalara ilk kez tanıklık etmediklerini kaydeden Çeler, hangi siyasi parti olursa olsun, üyelerinin iradesini görmezden gelen, demokratik süreçleri kişisel hesaplara teslim eden her anlayışın aynı ölçüde sorgulanması gerektiğini belirtti.

Demokrasinin, yalnızca sandığın kurulmasından ibaret olmadığını belirten Çeler, “Sandıktan çıkan iradeye saygı duyulması, seçim süreçlerinin şeffaf yürütülmesi, itirazların tarafsız biçimde değerlendirilmesi ve yöneticilerin hesap verebilmesi, gerçek demokrasinin ayrılmaz parçalarıdır.” dedi.

Parti içi demokrasinin yalnızca siyasi bir tercih değil, hukuk devletinin de gereği olduğunu ifade eden Çeler, Anayasa’nın 71’inci maddesinin, siyasi partilerin çalışmalarının ve kararlarının demokratik ilkelere aykırı olamayacağını açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.

“Kendi içinde demokratik iradeye saygıyı güvence altına alamayan bir siyasi anlayışın, ülke yönetiminde demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne nasıl sahip çıkacağı haklı olarak sorgulanır.” diyen Çeler, bir siyasi partinin, her şeyden önce kendisine gönül veren insanların emeğiyle ayakta durduğunu belirtti.

Çeler, “Partisi için kapı kapı dolaşan, gecesini gündüzüne katan, inandığı değerler uğruna mücadele eden insanların emeği son derece kıymetlidir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hiç kimse verdiği emeğin ve duyduğu güvenin böylesi tartışmaların gölgesinde kalmasını hak etmiyor.” ifadelerini kullandı.

“Bizim eleştirimizin muhatabı herhangi bir partinin üyeleri veya seçmenleri değil, demokratik süreçleri korumakla sorumlu yönetim anlayışlarıdır.” diyen Çeler, siyasi görüşler, sorunlara yaklaşım ve çözüm yöntemlerinin farklı olabileceğini ancak bu toprakları sevmenin, adalete inanmanın ve haksızlık karşısında ortak bir vicdan taşımanın parti sınırlarını aşan değerler olduğunu belirtti.

“Bizim demokrasi anlayışımızda çoğulculuk, katılımcılık ve özgür irade esas”

TDP’nin demokrasi anlayışında çoğulculuk, katılımcılık ve özgür iradenin esas olduğunu kaydeden Çeler, siyasi partilerin kendi içlerinde bu ilkeleri yaşatması, farklı görüşlere saygı göstermesi ve üyelerinin iradesini koruması gerektiğini ifade etti.

Çeler, “Hiç kimsenin hukukun üzerinde olmadığı, siyasi gücün ayrıcalık sağlamadığı, adaletin kişiye veya partiye göre değişmediği bir yönetim anlayışı hepimizin ortak ihtiyacı olmalıdır.” dedi.

“İyi Gelecek” ve “Temiz Siyaset”in yalnızca sözde kalmaması gerektiğini ifade eden Çeler, TDP’nin 50 milletvekili adayıyla birlikte, kürsü dokunulmazlığı dışındaki tüm milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde yazılı taahhütte bulunduğunu hatırlattı.

Çeler, siyasette makamların geçici, insanların emeği ve güveninin kalıcı olduğunuda kaydetti.