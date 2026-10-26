“İtirazım devam ediyor, ancak açıklanacak karara saygı duyacağım”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt milletvekili aday adayı Ziya Öztürkler, partinin milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimine yaptığı itirazın devam ettiğini ancak açıklanacak karara saygı duyacağını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, demokrasilerde itirazın en doğal hak olduğunu vurgulayarak, “Ben de tabanına güvenen bir siyasi olarak itirazımı yaptım” dedi.

Sürecin bundan sonraki aşamasında yetkinin Divan Kurulu ve parti genel merkezinde olduğunu belirten Öztürkler, UBP tabanına güveninin tam olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “Partimizi yıpratmadan, tartışma sürecini bir an önce bitirip iktidar yolculuğuna odaklanmamız gerektiğine inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürece ilişkin en güzel cevabı parti tabanının sandıkta vereceğini belirten Öztürkler, bundan en ufak bir şüphesi olmadığını kaydetti.