“Üreten kadınlarımızın önünü açacak, Güzelyurt’u birlikte büyüteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Aydınköy, Serhatköy, Şahinler ve Bostancı köy kadın kursları ile Güzelyurt Meslek Lisesi Kadın Kursu’nu ziyaret etti. Ziyaretlerde kadınlarla bir araya gelen Kansoy ve beraberindeki heyet, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek kadınların ihtiyaçlarını, karşılaştıkları sorunları ve beklentilerini dinledi. Kansoy’a ziyaretlerinde milletvekilleri, belediye meclis üyeleri ve adaylar eşlik etti.

Ziyaretlerde kadınların bilgi, beceri ve emekleriyle ortaya koydukları üretimin Güzelyurt için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kansoy, bu emeğin yalnızca kurslarla sınırlı kalmaması, desteklenerek ekonomik bir güce dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Kansoy, “Kadınlarımızın ürettiği her ürünün arkasında büyük bir emek, deneyim ve kültürel birikim var. Biz bu emeğin görünür olmasını, değer kazanmasını ve Güzelyurt ekonomisinde hak ettiği yeri bulmasını istiyoruz. Kadınlarımızın üretimini desteklemek, aynı zamanda bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı koymaktır” dedi.

“Kadınlarımızın emeği karşılıksız kalmayacak”

Yeni dönemde kadın kurslarının fiziki koşullarının iyileştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim olanaklarının geliştirilmesi için belediyenin aktif sorumluluk üstleneceğini belirten Kansoy, kadınların ürettikleri ürünleri tanıtabilecekleri, sergileyebilecekleri ve ekonomik değere dönüştürebilecekleri yeni olanaklar yaratacaklarını ifade etti. “Kadınlarımız yalnızca üretimin değil, Güzelyurt’un geleceğinin de güçlü bir parçası olacak” diyen Kansoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim belediyecilik anlayışımızda kadınlarımızın emeği karşılıksız kalmayacak. Ürettiklerini değerlendirebilecekleri, ekonomik hayata daha güçlü katılabilecekleri ve kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri koşulları oluşturacağız. Kadınlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, üretimlerini desteklemek ve emeklerine sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz olacak.”

Güzelyurt’un sahip olduğu insan kaynağını, üretim kültürünü ve dayanışma ruhunu güçlendireceklerini vurgulayan Kansoy, “Güzelyurt’u büyütmenin yolu, bu topraklarda üreten ve emek veren insanlarımızın önünü açmaktan geçiyor. Kadınlarımızın emeğiyle, ortak akılla ve dayanışmayla daha güçlü, daha üretken bir Güzelyurt yaratacağız. Üreten kadınlarımızın önünü açacak, Güzelyurt’u birlikte büyütecek, birlikte yenileyeceğiz” ifadelerini kullandı.