"3 bin civarı sahte oy kullanıldı, Ahmet Savaşan tutuklanmalı"

UBP'nin demokrasi krizine dönen kurultayında yeni bir kriz patlak verdi. Milletvekili aday adayı Redif Nurel, "Gelmeyen üyeler adına, dijital sistemde 3 bin civarı sahte oy kullanıldığını" iddia etti.

Nurel, sahte oy iddiasının sorumlusunun UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan olduğunu öne sürdü, polis tarafından tutuklanması gerektiğini ifade etti.

"Divan Başkanı iyi olmasına rağmen hastaneye yatmaya çalışıyor"

Nurel, Divan Başkanı Hüseyin Paşa'nın, doktorlar "iyisiniz" demesine rağmen hastaneye yatmaya çalıştığını iddia etti.

Divanın, oyların saymak adına Cumartesi akşamı kurultaya ara verdiğini ve bugün öğlen saatlerinde bu oyların sayılacağı bilgisini aldıklarını belirten Nurel, hala sayım işleminin yapılmadığını, aksine üzerinin kapatılmaya çalışıldığını söyledi.

"3 bin civarı sahte oy kullanıldı"

Nurel, "Buradaki sandıklarda 3 bin civarı oy eksiktir. Buraya gelmeyen üyelerin adına, 3 bin civarı sahte dijital oy kullanılmıştır" iddiasında bulunan Nurel, partinin Genel Sekreteri Ahmet Savaşan'a işaret etti, "Bu sistemin sorumlusu Ahmet Savaşan'dır. Tutuklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.