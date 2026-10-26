"Rektör Kılıç, sendika başkanını disiplin kuruluna sevk etmekle tehdit etti"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın, sendikanın “Gizlenmeyin Sayın Rektör” açıklamasının ardından sendika başkanını telefonla arayarak disiplin kuruluna sevk etmekle tehdit ettiğini belirtti.

Rektörlük makamının siyasi tercihler doğrultusunda kullanıldığını kaydeden sendika, üniversitedeki münhalsiz ve sınavsız atamalar ile görevden almaları da eleştirerek, “Baskı karşısında susmayız, geri adım atmayız” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, sendikanın tehditlerle veya vaatlerle yönetilemeyeceği vurgulanarak, yapılan açıklamaların kişisel görüşleri değil, sendikanın ortak iradesini yansıttığı belirtildi.

“Rektörlük makamı siyasi tercihler doğrultusunda kullanılamaz”

DAÜ-SEN, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı’nın Rektör Hasan Kılıç ile fotoğraflı paylaşım yaparak 6 Aralık seçimleri için çalışma yürüttüğünü duyurduğunu belirtti.

Rektörün bir seçim çalışmasında yer almaktan ve bunun kamuoyuna duyurulmasından rahatsızlık duymadığını, ancak durumu eleştiren sendikaya tepki gösterdiğini kaydeden DAÜ-SEN, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Açıklamada, “Sayın Rektör, tıpkı genel sekreteri gibi, istediği siyasi partiyi kişisel olarak gönül rahatlığıyla destekleyebilir. Bu onun tercihidir. Ama Rektörlük makamını siyasi tercihleri doğrultusunda kullanamaz” denildi.

“Rektörlük makamı kullanılarak münhalsiz ve sınavsız genel sekreter atandı”

Sendika, üniversitedeki atama ve görevden alma uygulamalarına ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Rektörlük makamı kullanılarak münhalsiz ve sınavsız genel sekreter atandığını, vekâleten yönetici görevlendirmeleri yapıldığını ve yarı zamanlı akademik personel kadrosu altında memur istihdam edildiğini öne süren DAÜ-SEN, muhalif görülen seçilmiş dekan ve müdürlerin görevden alınarak yerlerine vekâleten atamalar yapıldığını belirtti.

Sendika ayrıca, Eğitim Bakanı’nın desteğiyle bazı akademik personelin “istenmeyen kişi” ilan edilerek mevzuata aykırı gerekçelerle üniversiteden uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Bu uygulamaların kurumsal özerkliği, liyakati ve hukuka bağlılığı zedelediğini belirten DAÜ-SEN, üniversite yönetimindeki atama ve görevden almaların siyasi yakınlıklara göre yapılamayacağını vurguladı.

“VYK Başkanı ve üyeleri hükümet tarafından görevden alındı”

DAÜ-SEN, söz konusu uygulamalara karşı çıkan Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı ve üyelerinin UBP hükümeti tarafından görevden alındığını belirtti.

Rektör ile UBP’li bakanlar arasındaki ilişkinin üniversite açısından ciddi soru işaretleri yarattığını ifade eden sendika, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı’nın paylaştığı fotoğrafın da bu ilişkinin somut göstergesi olduğunu öne sürdü.

“Sayın Rektör, yanlış yapıyorsunuz”

DAÜ-SEN, üniversite yönetimini toplantılarda, açıklamalarda ve eylemlerde defalarca uyardığını belirterek, görevinin yönetimi memnun etmek değil, üyelerinin haklarını ve üniversitenin kurumsal kimliğini korumak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Bugün de uyarıyoruz: Sayın Rektör, yanlış yapıyorsunuz. Bu yanlışlardan vazgeçin. Eleştiriye tehditle karşılık vermek sorunları çözmez, aksine büyütür” ifadelerine yer verildi.

Sendika, akademik özgürlüğü, liyakati ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirterek, “Hiçbir tehdit buna engel olamaz” dedi.