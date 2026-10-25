Creditwest Bank çalışanları Webrazzi Summit 2026’ya katıldı

Creditwest Bank’ın farklı birimlerinde görev yapan müdür ve çalışanlar, İstanbul’da düzenlenen Webrazzi Summit 2026’ya katılarak teknoloji, pazarlama ve finans alanlarındaki güncel gelişmeleri takip etti.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla kurum içi eğitimlerin yanı sıra kurum dışındaki konferans ve gelişim programlarına katılıma da önem veriliyor.

teknoloji ve iş dünyasındaki gelişmeler ele alındı

Webrazzi’nin 20’nci yılında Wyndham Grand İstanbul Levent’te düzenlenen Webrazzi Summit 2026, teknoloji şirketleri, girişimciler, yatırımcılar ve farklı sektörlerden profesyonelleri bir araya getirdi.

Konferansta yapay zekânın iş dünyasına etkileri, finansal teknolojiler, dijital pazarlama, büyüme stratejileri, yatırım ekosistemi ve yeni iş modelleri ele alındı. Oturum ve atölyelerde ayrıca değişen tüketici beklentileri, yapay zekâ araçlarının iş süreçlerinde kullanımı ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Creditwest Bank çalışanları da etkinlikte bankacılık, müşteri deneyimi, teknoloji ve pazarlama alanlarındaki yenilikleri konu alan oturumları takip etti.

Banka, kurum içi eğitimler ve dış etkinliklere katılım aracılığıyla çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.