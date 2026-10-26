Yarından itibaren üç gün sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren üç gün boyunca yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış, yarın sabah da yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin, 27 Ekim - 2 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk günleri 25 – 28, diğer günlerde 21 – 24 derece dolaylarında; sahillerde periyodun ilk günleri 24 – 27, diğer günlerde 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek. Dağlık kesimlerdeki en yüksek hava sıcaklığı ise periyodun ilk günleri 20 – 23, diğer günlerde 16 – 19 derece dolaylarında olacak.

En düşük hava sıcaklığıysa iç kesimlerde periyodun ilk günleri 13 – 16, diğer günlerde 9 – 12 derece; sahillerde periyodun ilk günleri 16 – 19 derece diğer günlerde 12 – 15 derece civarlarında seyredecek. Dağlık kesimlerde de en düşük hava sıcaklığının periyodun ilk günleri 14 – 17, diğer günlerde 10 – 13 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

Belirtilen sürede bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, yarın parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, çarşamba ve perşembe parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli olarak esecek.