Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergâhında trafik yarından itibaren 1 Kasım’a kadar kontrollü sağlanacak

Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergâhında yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, yarından itibaren 1 Kasım’a kadar kontrollü sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.