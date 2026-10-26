Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergâhında trafik yarından itibaren 1 Kasım’a kadar kontrollü sağlanacak
Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergâhında yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, yarından itibaren 1 Kasım’a kadar kontrollü sağlanacak.
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Değirmenlik-Girne-Esentepe güzergâhında yürütülecek yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik, yarından itibaren 1 Kasım’a kadar kontrollü sağlanacak.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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Etiketler : karayolları dairesi, Değirmenlik-Girne-Esentepe