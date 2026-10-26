"Sabit telefon hatlarının hesap durumu internetten görüntülenebilir"
Telekomünikasyon Dairesi, sabit hatlarda telefon numarasının girilerek güncel hesap durumu, fatura ve ödeme tutarlarının artık internetten görüntülenebileceğini bildirdi.
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Telekomünikasyon Dairesi, sabit hatlarda telefon numarasının girilerek güncel hesap durumu, fatura ve ödeme tutarlarının artık internetten görüntülenebileceğini bildirdi.
Daire yayımladığı duyuruda, bu amaçla fatura.kktctelekom.org/borcsorgu internet linkinin aktif edildiğini açıkladı.
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