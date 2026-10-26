Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Sabit telefon hatlarının hesap durumu internetten görüntülenebilir"
"Sabit telefon hatlarının hesap durumu internetten görüntülenebilir"

"Sabit telefon hatlarının hesap durumu internetten görüntülenebilir"

Telekomünikasyon Dairesi, sabit hatlarda telefon numarasının girilerek güncel hesap durumu, fatura ve ödeme tutarlarının artık internetten görüntülenebileceğini bildirdi.

A+A-

Telekomünikasyon Dairesi, sabit hatlarda telefon numarasının girilerek güncel hesap durumu, fatura ve ödeme tutarlarının artık internetten görüntülenebileceğini bildirdi.

Daire yayımladığı duyuruda, bu amaçla fatura.kktctelekom.org/borcsorgu internet linkinin aktif edildiğini açıkladı.

Bu haber toplam 367 defa okunmuştur
Etiketler :