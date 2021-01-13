TC Sağlık Bakanı, Türkiye'de Coronavirüs aşısı yaptıran ilk kişi oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çinli firma Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Coronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldular.

"Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek"

Koca, aşının uygulanmasının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Herkesin aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarının aşılanmasına geçilirken, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Koronavirüs aşısının resmi olarak uygulandığı ikinci kişi oldu.