TC Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu.
TCMB, Eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamış ve 4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.
Reuters haber ajansının 16 ekonomistle yaptığı anketten de TCMB'nin bugün politika faizini değiştirmeyeceği sonucu çıkmıştı.
Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi de Merkez Bankası'nın yüzde 14'lük politika faizini değiştirmemesi yönündeydi.
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Etiketler : faiz, TC Merkez Bankası