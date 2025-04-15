“TC Adli Tıp Kurumu, raporu Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderdi”

Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde Ekim 2024’te yaşanan alkollü mama skandalında hayatını kaybeden 20 günlük Mihrimah bebek ile ilgili TC Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporunun Mart ayında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderildiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili “Bilgi Edinme Hakkı” kapsamında polisten bilgi aldığını açıklayan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Polise göre adli tıp uzmanından otopsi sonuç raporu ışığında dosya hazırlanıyor ve bu dosya yakında Başsavcılığın hukuki mütaalasına sunulacak ve alınacak görüş doğrultusunda tüm sorumlular aleyhinde işlemlerin başlatılacağını” öğrendiğini duyurdu.

Özersay, “Kimsenin unutmasına ve unutturmasına izin vermeyeceğiz” dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Biliyorsunuz o konuda polise şikayet dilekçesi vermis, İHMALLER OLDUĞUNU iddia etmiş ve daha sonra da bilgi edinme yasası altında takip etmeye başlamıştık. Bu konuda ilk bilgilendirme yapıldı ve bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığımız resmi yazıya göre TC ADLİ TIP KURUMU’NDAN rapor geldi ve 4 Mart 2025’te Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gönderildi. Polise göre adli tıp uzmanından otopsi sonuç raporu ışığında dosya hazırlanıyor ve bu dosya yakında “KKTC Başsavcılığı hukuki mütaalasına sunulacak ve alınacak görüş doğrultusunda TÜM SORUMLULAR ALEYHİNDE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR”. Polisimizin verdiği resmi yanıt bu. “