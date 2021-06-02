Organize suç örgütü liderliği hükümlüsü Sedat Peker 9. video olarak duyurduğu 'helalleşme'yi erteledi.

Sekizinci videosunda 6 Haziran Pazar gününü kastederek "Tayyip abi ile helalleşeceğiz" diyen Sedat Peker, 'helalleşme olacak' dediği videoyu Erdoğan'ın Biden görüşmesinden sonra yayınlayacağını açıkladı.

Twitter'dan paylaşım yapan Peker, “Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler, benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran'da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar.

Yani bana ajan diyorlar Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini, pammıköreni ve süslü sülümanı kibrit kutusuna sokacağım. Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok.”