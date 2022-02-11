Tatlısu’da yangın: Ev sahibi ve köpekleri öldü

Tatlısu’da dün sabah Rose Marie Bastow’e ait evde yangın çıktı, yangın sonucu Bastow ve 3 köpeği yatak odasında ölü bulundu.

Polis, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını duyurdu.

Polis Bülteni şöyle: "10.02.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Tatlısu’da bulunan bir ikametgahta çıkan yangın sonucu evin oturma odasındaki 3 adet koltuk, üçlü sehpa takımı, 2 adet alüminyum pencere, bir adet alüminyum kapı, tablet bilgisayar, televizyon, klima iç ünitesi yanmış ve tüm evin duvarları ile eşyaları çıkan dumandan işlenmiştir.

İkametgahta yapılan kontrolde, ev sakini Rose Marie BASTOW(K-53) ve 3 köpeği yatak odasında ölü olarak bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir."