Tatlısu’da acı kayıp...

Tatlısu’da yaşayan Esila Yalıçın hayatını kaybetti. Minik Esila’nın vefatı başta aile akınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Esila Yalıçın’ın cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Tatlısu Kabristanlığı’na defnedilecek.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Esila’nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Orçan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Acımızın tarifi yok. Belediye personelimiz Salim Yalıçın’ın evladı, değerli kızımız Esila’mızı kaybettik. O şimdi melek oldu. Rabbim rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Başta anne babası ve ailesi olmak üzere biz sevenlerine sabır ve dayanma gücü versin.”