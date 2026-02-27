Avdeso Academy öğrencilerinden Robotex Türkiye’de önemli başarı!

Dünya'nın önde gelen robotik yarışmalarından Robotex Yarışması’nın Ege Bölgesi ayağı, bu yıl genç teknoloji yeteneklerinin heyecan verici mücadelesine sahne oldu.

Avdeso Academy Kurucusu ve Makine Mühendisi Berk Akgüç’ün önderliğinde çalışmalarını sürdüren Avdeso Academy öğrencileri, aylar süren yoğun hazırlık döneminin ardından robotik kodlama ve tasarım alanlarında gösterdikleri üstün performans ile iki farklı kategoride Türkiye birinciliği elde etmeyi başardı. Sonuçlar şu şekilde:

Ortaokul Sumo Robot Ege Bölgesi Türkiye Birinciliği:

-Doruk Akkaya

-Feyza Çoğun

İlkokul Çizgi İzleyen Ege Bölgesi Türkiye Birinciliği

Doruk Cahit Ekenoğlu

-Zehra Çoğun

-Ömer Veysel Yılmazcan

Lise Sumo Robot Ege Bölgesi Jüri Özel Ödülü

-Hasan Kömürcügil

-Ahmet Ertaç

Avdeso Academy'nin kurucusu Berk Akgüç, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım çocuklarımızdır. Avdeso Ekosistemini yıllardır emekle ve sevgiyle büyütüyoruz. Bugün elde edilen bu güzel başarılar, doğru yolda olduğumuzu gösteren kıymetli birer motivasyon kaynağı. Çocuklarımızla gurur duyuyor, onların her adımında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Antalya’daki Türkiye Şampiyonası’na hazırlıklar başladı

Ege Bölgesi’nde alınan bu çifte birinciliğin ardından, Avdeso Academy öğrencileri şimdi gözlerini Antalya’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na çevirdi.

Takımlar, şampiyonada Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en başarılı ekiplerle mücadele edecek.