UKÜ ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında akademik iş birliğini kapsayan bir protokol imzalandı. UKÜ’de gerçekleştirilen toplantıda, iki üniversite arasında akademik personel ve öğrenci değişimi, eğitim faaliyetleri ile konferans ve sempozyumlarda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Protokol kapsamında ayrıca ortak araştırma projeleri geliştirilmesi ve bu projelere ortak ekiplerle başvurular yapılması planlandı.

Toplantıya UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, UKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Adalıer, UKÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli, UKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Tanova, Doç. Dr. Erkay Özgör ve Doç. Dr. Tamer Tulgar ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Karatepe ve Rektörlük Özel Kalem Müdürü Kazım Hakverdi katıldı.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi, ülkenin iki köklü üniversitesi arasında gerçekleştirilen bu iş birliğinin yükseköğretime önemli katkılar sağlayacağını kaydetti. Eğitim ve araştırma alanında güçlerin birleştirilmesiyle daha kapsamlı çalışmaların ortaya çıkabileceğini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise UKÜ ve DAÜ’nün sahip olduğu akademik birikimin bu protokol sayesinde daha da gelişeceğini ifade ederek, anlaşmanın mevcut iş birliğini güçlendirip ortak akademik çalışmaları artırmayı hedeflediğini dile getirdi.