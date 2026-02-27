Duruşma 13 Nisan'a ertelendi
Dönemin Mağusa Polis Müdürü Barış Sel’in sahte diploma davasıyla ilgili duruşmasının 13 Nisan'a ertelenmesine karar verildi.

"Sahte diploma" soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan dönemin Mağusa Polis Müdürü Barış Sel bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı, duruşma 13 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına savcı ve sanık avukatı Mustafa Asena'yı temsilen Buse Asena Uluğ hazır bulundu.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, davanın 13 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesine emir verdi.
İki tanığın dinlendiği Güzelyurt Kaza Mahkemesi'ndeki ilk tahkikat duruşmasında sanık Barış Sel 20 davadan itham edilmişti.
