Nilden Bektaş Erhürman, ‘Makamer Seslerin Özgürlüğü Korosu’ şef ve üyeleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, ‘Makamer Seslerin Özgürlüğü Korosu’ şef ve üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
A+A-
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden, Nilden Bektaş Erhürman, koronun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.
‘Makamer Seslerin Özgürlüğü Korosu’ üyeleri ziyaret anısına çiçek takdiminde bulundu.
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt hazır bulundu.
Bu haber toplam 178 defa okunmuştur
Etiketler : Nilden Bektaş Erhürman, Makamer Seslerin Özgürlüğü Korosu