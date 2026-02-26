DEV-İŞ: “Grevin 21. gününde direniş sürüyor”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), EKTAM’da devam eden grevin 21’inci gününde direnişin sürdüğünü açıkladı. Federasyon, işverenin sendikasız işçi çalıştırma niyetini yinelediğini ve bazı işçilere bireysel maaş artışı teklif edildiğini öne sürdü.

DEV-İŞ’ten yapılan yazılı açıklamada, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda işveren ile gerçekleştirilen görüşmelerde, işverenin sendikayı tanımama yönündeki tutumunu sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bazı işçilerin telefonla aranarak maaş artışı teklif edildiği iddia edilerek, bunun sendikal örgütlülüğü zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğu savunuldu.

Sendika, işveren sendikayı kabul edene kadar direnişin süreceğini vurguladı.

Öte yandan açıklamada, grev çadırını ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun, işçilere tebliğ edilmeye çalışılan fesihleri kabul etmediğini ve mahkeme sürecinde işçilerin yanında tanıklık yapacağını ifade ettiği aktarıldı. DEV-İŞ, Bakan’dan ayrıca Çalışma Dairesi’nin denetimlerini artırarak işverene yönelik adımların sıklaştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Federasyon, “Sendikalı şekilde işe dönene kadar direnişimiz devam edecektir” açıklamasında bulundu.