Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nden iş yeri sahiplerine önemli uyarı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, 51/1995 Belediyeler Yasası’nın 82’nci maddesi uyarınca işyeri açma ve çalışma izinleri konusunda önemli bir hatırlatmada bulundu.

Belediye tarafından yapılan hatırlatmada, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişilerin, belediyeden önceden yazılı izin almaksızın işyeri açamayacağı ve işletemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada yasa kapsamında verilecek işyeri açma izni için, ilgili yılın aylık asgari ücretinin yüzde 4’ü oranında harç alındığı belirtildi.

Ayrıca söz konusu iznin her yıl yenilenmesi gerektiği, yenileme işlemlerinin ise her yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Açiklamada, yenileme harcının, aylık asgari ücretin binde 5’i (%0,5) oranında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 82’nci maddede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde aylık asgari ücret tutarında sabit para cezası uygulanacağı ayrıca işyerinin kapatılmasının söz konusu olacağı da vurgulandı.

Açılması izne bağlı işyerlerinin, izinsiz olarak faaliyete başlaması, faaliyetini sürdürmesi ya da çalışma koşullarına ilişkin iznin süresi içinde yenilenmemesi durumunda 51/1995 Belediyeler Yasası uyarınca cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Belediye, işyeri sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına izin ve yenileme işlemlerini yasal süreler içerisinde tamamlamaları çağrısında bulundu.