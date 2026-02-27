Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Kıbrıs’ın güneyinde de görülen şap kriziyle ilgili Kıbrıs’ın kuzeyinden gönderilen aşılara vurgu yaparak, “Şap krizinde iş birliğine ve ortak mücadeleye katkıda bulunan herkese minnettarım” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ın güneyinde tespiti yapılan şap hastalığının bertarafına ilişkin ortaya çıkan aşı gereksiniminin karşılanmasında, ilk desteğin ‘en son başvurulacak adres durumunda dahi görülmeyen’ Kıbrıs'ın kuzeyinden sağlanmasının es geçilmemesi ve görmezden gelinmemesi gerektiğine dikkat çeken Şahali, “Bu örnek durum, aktif bir görüşme süreci olduğu için pozitif sonuç üretti” dedi.

Şahali’nin açıklaması şu şekilde:

“Demek ki neymiş? Görüşme iyi bir şeymiş... Bazen hayatın dayattığı gerçek, uzun hazırlık ve pazarlıkla bir türlü gidilmeyen yere anında ulaştırır bizi.

Kıbrıs’ın güneyinde tespiti yapılan şap hastalığının bertarafına ilişkin ortaya çıkan aşı gereksiniminin karşılanmasında, ilk desteğin "en son başvurulacak adres durumunda dahi görülmeyen" Kıbrıs'ın kuzeyinden sağlanması es geçilmemeli, görmezden gelinmemeli.

Bu örnek durum, aktif bir görüşme süreci olduğu için pozitif sonuç üretti.

Bundan öte bir güven yaratıcı önlem, bundan daha yararlı bir "işbirliği" örneği kolaylıkla yaşanmayabilir, kıymetini iyi kavramak ve hayatın dayatacağı yeni olaylar için bunu başucunda tutmak gerekir.

Bölünemeyecek kadar küçük adamızda, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte ele alıp çözmek zorunda olduğu daha yığınla sorun var.

Bunların en başında elbette yurttaşların haklarına erişimine engel oluşturan Kıbrıs sorunu yer alıyor.

Hayatın dayattıklarının, çözüme olan ihtiyacın daha çok hissedilmesine ve daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamasının en büyük kazanım, en güçlü umut kaynağı olmasını diliyorum.

Şap krizinde iş birliğine ve ortak mücadeleye katkıda bulunan herkese minnettarım...”