Alman Büyükelçiliği Alman emlakçının davasını yakından takip ediyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği suçlamasıyla Kıbrıs’ın güneyinde yargılanan Alman vatandaşının dünkü duruşmasının Alman Büyükelçiliği’nden görevliler tarafından izlendiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, kuzeydeki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği iddiasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yargılanan Alman vatandaşının davasında bir duruşmanın daha dün gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, duruşmanın Alman Büyükelçiliği yetkilileri tarafından da izlendiğini belirtirken zanlının avukatının tahliye talebinin reddedildiğini ve zanlının bir sonraki duruşmanın yapılacağı Mart ayına kadar tutukluluk halinin devam edeceğini aktardı.