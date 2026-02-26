“Dinçyürek hekim örgütlerini hedef gösteriyor, bu kabul edilmezdir”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in Tabipler Birliği’ne yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Besim, “Meslek örgütünü itibarsızlaştırmak sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu bir meslek tartışması değil, halk sağlığı meselesidir” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e açık yanıt vererek, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin başkan ve yöneticilerinin diplomalarının sorgulanmasını “kurumsal itibarsızlaştırma girişimi” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasa ile kurulmuş, tüm hekimlerin üyeliğinin zorunlu olduğu yasal bir meslek örgütü olduğunu hatırlatan Besim, bu kurumun seçimle iş başına gelen yöneticilerinin hedef alınmasının “abesle iştigal” olduğunu ifade etti.

Besim, tartışmanın özünün diplomalar değil, Sağlık Bakanlığı’nın Tıpta Uzmanlık sürecini merkezi sınav olmaksızın yeniden düzenleme ısrarı olduğunu belirterek, “Bakanlığınız tarafından hazırlanıp komiteden oy birliği ile geçen yasa metnini geri çekmenizin ve merkezi sınavı devre dışı bırakma isteğinizin gerekçesini topluma açıklamanız gerekir” dedi.

“Hekimler hedef gösteriliyor”

Son haftalarda hekimlerin önce maaş bordrolarının, ardından diplomalarının tartışmaya açıldığını kaydeden Besim, bu yaklaşımın sorun çözme refleksi değil, eleştiriye tahammülsüzlük olduğunu savundu.

Her eleştiride hekimlerin ve meslek örgütünün hedef gösterilmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Besim, tartışılması gereken asıl konunun uzmanlık eğitiminin hangi kriterlerle yürütüleceği olduğunu belirtti.

“Merkezi sınav liyakat güvencesidir”

Merkezi sınavın bir formalite değil, kalite süzgeci ve liyakat güvencesi olduğunu ifade eden Besim, uzmanlık eğitiminin uluslararası standartlar, eğitici kadro yeterliliği, vaka sayısı ve denetlenebilirlik esaslarına göre planlanması gerektiğini kaydetti.

Besim, Tabipler Birliği başkanlığı döneminde tanınan diplomaların yürürlükteki yasalar çerçevesinde değerlendirildiğini de belirterek, ima yoluyla yapılan suçlamaların siyasi polemik olduğunu ifade etti.

“Bu bir halk sağlığı meselesidir”

Tartışmanın şahıslar üzerinden yürütülmemesi gerektiğini vurgulayan Besim, “Sorun kişisel geçmişler değil, uzmanlık sürecinin merkezi sınavdan uzaklaştırılarak denetim mekanizmalarının zayıflatılması riskidir. Sağlık Bakanı’nın görevi, yasa değişikliğini bilimsel ve şeffaf biçimde topluma anlatmaktır” dedi.

Meslek örgütlerini hedef almanın sağlık sistemine zarar vereceğini belirten Besim, aksi halde yaşanan sürecin sağlık sistemini güçlendirmek yerine toplumsal güveni zedeleyeceğini ifade etti.